Sözcü yazarı Erkin: İçişleri'ne bağlı jandarma komutanı 15 Temmuz'dan neden 4 yıl sonra tespit edildi?

Kaymakamlara yönelik 'FETÖ' operasyonların ardından gözler bir kez daha İçişleri Bakanlığı'na çevrildi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Ç.E'nin 15 Temmuz darbe girişiminden 4 yıl sonra tespit edildiğini yazdı.

Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E.'nin de aralarında bulunduğu 53 kişinin gözaltına alındığını belirten Erkin yazısında "Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ç.E.'yi Ağustos 2020'de İzmir Foça'ya kim atadı? İçişleri Bakanlığı! Peki… Yüzbaşı Ç.E., 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından bugüne kadar neden tespit edilemedi? İçişleri Bakanlığı neden bu konuda harekete geçmedi?" diye sordu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamudaki ihraç rakamlarını paylaşan Erkin " İçişleri Bakanlığı personel sayısı kaç: 26 bin 636… İhraç sayısı kaç: 898… Gelir İdaresi'nin personeli ise 38 bin 468 ve 1294 ihraç var… İçişleri'nden fazla! Ya da Diyanet… 117 bin 378 personeli olan Diyanet İşleri Bakanlığı'nda sadece 1977 kişi ihraç edilmiş! Garip değil mi? Neden hep TSK, emniyet ya da yargı… Neden mülkiye yok?" diye yazdı.

Erkin İçişleri Bakanlığı'nda da 'ankesörlü hat' incelemesinin başlatılması gerektiğini vurguladığı yazısını şöyle bitirdi:

"Ankesör hat incelemesi hayati… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Fethullahçı örgütle mücadelesini 15 Temmuz'dan bu yana kamuoyu biliyor! Bu yüzden mülkiye yani devletin ta kendisi olan vali,

kaymakamlar için harekete geçilmeli… Jandarmada da bekçide de titiz çalışma yapılmalı!"