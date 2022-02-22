Sözcü yazarı Erkin: Halk borçlarını ödeyemediği zaman devlet yakasına yapışıyor; peki, şirketler ödemediği zaman?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, elektrik faturalarındaki Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) adı altında kesilen tutarın, elektrik şirketleri tarafından devlete ödenmesi gerektiğini ancak Sayıştay Raporları'nda bu tutarın devlete hiç ödenmediği ya da eksik ödendiğinin ortaya çıktığını yazdı.

Erkin, Sayıştay'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2019 yılı hesaplarını incelediğini ve konut ve işyerlerine elektrik satan 37 şirketin EFF'yi devlete hiç yatırmadığını, 7 şirketin ise eksik yatırdığını aktararak şöyle devam etti:

"Yine Sayıştay raporuna yansıyan rakamlara göre; 2020 yılında elektrik satışı yaptığı bildirilen 197 şirketten 37'si tarafından hiç ödeme yapılmadı. Eksik ve gecikmeli ödeme yapan şirket sayısı ise 18 oldu.

Geçen hafta sordum: Bakanlığın önceliği dağıtım şirketleri mi halk mı? Salgın, ekonomik buhran ve hayat pahalılığıyla boğuşan halk borçlarını ödeyemediği zaman devlet yakasına yapışıyor. Peki, şirketler ödemediği zaman?"

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