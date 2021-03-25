Sözcü yazarı Erkin: Erdoğan’ın 2023 Manifestosu’ndan çıkan sonuç, ideolojisi olmayan yeni anayasa

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Manifesto… Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçen, “24 Mart'ta 2023 manifestosunu açıklayacağım” demişti. Dün açıkladı! Uzun zamandır il kongrelerinde duyduğumuz cümleler vardı. Yeni bir yol haritası değil yeni bir AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ortaya çıktı! Erdoğan’ın 2023 Manifestosu’ndan çıkan sonuç, ideolojisi olmayan yeni anayasa" düşüncesini dile getirdi.

Erkin yazısında, "10 yıl önce de ‘Özgürlükçü anayasa' diyen Erdoğan dün de aynı çağrıyı yaptı: '…Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır. Türkiye'nin bugün, yeni bir anayasa için hiç olmadığı kadar hazır olduğuna inanıyoruz. Gelin; ideolojik, zümrevi ve kişisel tüm bagajlarımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi bir kenara bırakarak, Türkiye'yi en az bir asır boyunca taşıyacak lafza ve ruha sahip yeni bir anayasaya kavuşturalım. Biz buna varız ve hazırız.' Erdoğan'ın 'Gelin; ideolojik, zümrevi ve kişisel tüm bagajlarımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi bir kenara bırakalım' cümlesi kime yönelikti?" diye sordu.