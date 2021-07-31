Sözcü yazarı Erkin: Deniz Baykal ve MHP'ye kurulan seks kasetleri kumpasında kilit isim olan TARKİM'im eski sahibi Faruk Bayındır'ı 5 yıl boyunca kim korudu?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve ABD vatandaşı olduktan sonra David Keynes ismini alan Alparslan Demir’in verdiği ifadesinde ismi geçen Faruk Bayındır’ı sordu.

Fartuk Bayındır’ın isminin, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili iddianamede, MHP'li vekillere kurulan kaset kumpasının sorumlusu olarak geçtiğini belirten Erkin şu soruyu gündeme getirdi:

Deniz Baykal ve MHP'ye kurulan seks kasetleri kumpasında kilit isim olan TARKİM'im eski sahibi Faruk Bayındır'ı 2011'den firar ettiği 2016'ya kadar kim ya da kimler korudu?

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