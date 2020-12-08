Sözcü yazarı Erkin'den Bakan Soylu'ya: Türkiye'nin ve dünyanın yakın tarihine bakın, 'yasadışı dinlemeler tarihi'nin kitabı yazılır! 

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarı ve programcısı Murat Sabuncu'ya verdiği mülakatta, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, bu yüzden ailesinin tedirgin olduğunu söylemesinin ardından başlayan 'dinleme' tartışmasını yorumladı. Erkin, "Türkiye'nin ve dünyanın yakın tarihine bakın, 'yasadışı dinlemeler tarihi'nin kitabı yazılır!" düşüncesini dile getirdi.

Erkin, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki:'… Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması iftiradır, büthandır. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız…' Hemen söyleyelim… Bakan Soylu'ya inanıyoruz… İnanmak da istiyoruz… Ancak… Türkiye'nin yakın tarihine bakın… Dünya tarihine bakın… “Yasadışı dinlemeler tarihi”nin kitabı yazılır!" görüşünü savundu.

Erkin, "Örneğin; 14 Kasım 2012… Sözcünün manşetinde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın makam odasının dinlendiğine yönelik çarpıcı bir iddia vardı! Meclis'teki makam odasının baştan aşağı değiştirildiği öne sürülmüştü. Sonra… Tarih 19 Nisan 2018… Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine 'böcek' olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin FETÖ davasında, 14 sanıktan 10'u, 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı…" ifadesini kullandı.

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