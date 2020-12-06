HaberTürk yazarı Par: Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" düşüncesini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24 yazarı Murat Sabuncu ile yaptığı mülakatta, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, bu yüzden ailesinin tedirgin olduğunu söylediğini hatırlatan Par, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır' diye yanıt vermiş. Ardından da eklemiş: 'İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir.' İnşallah öyledir ama şimdi sokağa çıkıp yoldan geçen 100 kişiye 'Sizce CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun telefonu dinleniyor mudur?' diye sorsak, 100’ü de 'Tabii ki dinleniyordur' der." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Hatta üstüne 'Peki sizin telefonunuz dinleniyor mudur?' diye sorsak kalıbımı basarım en az yarısı kendisinin de dinlendiğini iddia eder. Dolayısıyla Bakan Soylu, görevi gereği 'Hayal ürünü, gerçek dışı' dese de haklı veya haksız çoğu kişiyi inandıramaz muhalefet liderinin dinlenmediğine. Dolayısıyla sorun hakikatten ziyade algıda bu algı nasıl değiştirilebilir kamu yönetiminin üzerinde durması gereken asıl mesele bu. Sonuçta bu ülkede kimler kimler dinlenmedi ki... Başbakanlar, milletvekilleri, gazeteciler, işadamları, bürokratlar... Dinleyen tek bir merkez de değildi. MİT, Emniyet, askeri istihbarat, yabancı istihbarat örgütleri, FETÖ’cüler... Ne kasetler ne tapeler döküldü ortalığa..." ifadesini kullandı.

Par yazısında şunları kaydetti:

"Günün sonunda sadece siyasetçiler değil bakkalından manavına hepimiz paranoyak olduk. Dinlemeler konusunda bazı yasal düzenlemeler yapılsa da endişeler geçmedi.

Telefon anketlerinden bile ürküyor artık insanlar... “Facetime mı daha güvenli, Whatsapp mı, Telegram mı yoksa BİP mi?" diye birbirlerine soruyorlar. Kaldı ki bence İçişleri Bakanı Soylu da ne olur ne olmaz diye dikkat ediyordur telefonda konuştuklarına… Kılıçdaroğlu şüphe etmiş çok mu?"