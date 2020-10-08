Sözcü yazarı Erkin: CHP, 2018'de Meclis’te, "Menzil için komisyon kurulsun" dedi ancak kabul edilmedi

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Medeni Kanunu yok sayan, 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısının ardından görevden alınan GATA başhekim yardımcısı Ali Edizer'le yeniden başlayan Menzil tarikatı tartışmalarını köşesine taşıdı. Erkin, CHP'nin Menzil tarikatının araştırılması için 2018 yılında yaptığı komisyon kurma çağrısının kabul edilmediğini hatırlattı.

Erkin, "CHP'nin komisyon kurulmasındaki ısrarını da şu tespitlerden anlıyoruz: '… Bir tarikat sağlık, başka bir tarikat eğitim, bir diğeri basın yayın alanında ekonomik güç olmaya başlarken, devlette de hızla kadrolaşmayı ihmal etmemişlerdir. Müritleri, ekonomik büyüklükleri ve siyasi etkileri geniş toplum kesimleri için merak konusu olan tarikat ve cemaatlerin neler yapabilecekleri 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde ortaya çıkmıştır. Geçmişi 40 yıl önceye dayanan Fethullah Gülen Cemaati, AKP iktidarından aldığı güçle palazlandıkça palazlanmış, darbe yapacak aşamaya dahi ulaşabilmiştir. AKP iktidarının, devleti ele geçirmek için işbirliği yaptığı tek cemaat ve tarikat, Fethullah Gülen Cemaati değildir. Belki bu Cemaat ile çok daha fazla içli dışlı olmuş, iş yapmıştır ancak Türkiye'de bilinen diğer tarikatlar da bu dönemde AKP iktidar için ‘al gülüm ver gülüm' dostluğu içinde etkinleşmiştir. Menzil tarikatı da bu yapılar arasında son dönemde en etkin olanlardandır. Söz konusu tarikat, günümüzde başta sağlık sektörü olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde geniş ticari faaliyetler yürüten bir yapıya dönüşmüştür.” ifadesini kullandı.

Erkin, "Meclis'te bir komisyon yani tarikat ve cemaatleri araştıracak bir komisyon kurulmadı. Bugün, Türkiye, FETÖ, Menzil ya da bir başka yapıyı tartışmaya devam ediyor. GATA'da yaşanan Ali Edizer skandalını daha dün yaşadık…" düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın