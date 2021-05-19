Sözcü yazarı Erkin: Bugün yaşadığımız ‘mafyokrasi' yani suç örgütleri düzeninin temelinde halkçı-devrimci Cumhuriyet'ten vazgeçme sevdası var!

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı videolarla başlayan tartışmalar sürerken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kaleme aldığı yazısında, “Bugün yaşadığımız ‘Mafyokrasi' yani suç örgütleri düzeninin temelinde halkçı-devrimci Cumhuriyet'ten vazgeçme sevdası var!” diye yazdı.

Bundan yaklaşık 18 yıl önce bir grup öğrencinin TBMM’de toplanan Buluşma Forumu’nda konuşmalar yaparak, “Atatürk'ün gençliğe hediye ettiği 19 Mayısların kutlanış şeklinin tamamen değiştirilmesini, birçok gencin gönülsüz olarak katıldığı modası geçmiş, hamaset dolu, militarize stadyum gösterilerinin ve geçit törenlerinin sona erdirilmesini talep ediyoruz” denilen bir bildirgeyi imzaya açtıklarını hatırlattı.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in bu gruba verdiği, “Ben de sizin gibi düşünüyorum. Sizinle aynı görüşteyim. 19 Mayıs kutlamalarını stadyumlardan kurtarmak gerekiyor. Bugün törenler vardı, bakıyorum siz de bir operasyon peşindesiniz. Bu teşebbüsünüze yürekten katılıyorum” sözlerini hatırlatan Erkin, “Hüseyin Çelik'in ‘Bugün törenler vardı bakıyorum siz de bir operasyon peşindesiniz’ cümlesinin altını çizelim. Operasyon neydi? Operasyonun adı: Kemalizm bitti… Sahneye koyanlar ise 1980 darbesiyle birlikte ‘sivilleşme' yalanıyla Cumhuriyet Devrimleri'yle hesaplaşan ideolojiydi” diye yazdı.

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