Sözcü yazarı Erkin: Adnan Oktar örgütünü 1999’da kim kurtardı; örgüte silah dağıtan vali kimdi?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "organize silahlı suç örgütü elebaşısı" olarak ceza alan Adnan Oktar örgütünün 1999 yılında kim tarafından kurtarıldığını sordu.

Aytunç Erkin köşesinde gazeteci Hakan Erol'un 'Turnike' kitabına yer verdi. Erkin yazısında kitabın 1075 yıl 3 ay hapse mahkum edilen Oktar'a özellikle sağ iktidarların nasıl yol verdiğini titizlikle anlattığını aktardı.

Erkin, 1999 yılında dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın örgütle mücadele ettiğini ancak açılan davada Adnan Oktar'ın delil yetersizlikten beraat ettiğinin kitapta yer aldığını belirterek Oktar'ın polis sorgusundaki diyalogdan bir bölüme de yer verdi:

"Polis: Gizli çekimler oldu, şantajlar oldu.

Oktar: Montajlar var…

Polis: Montajlar var. İyi kafiyeli oldu burada…

Oktar: Film olarak işte bu rahmetli Serkan Ciminli bizzat çekim yapıyordu. Hasan da ona yardım ediyordu. Yani onun teknik bilgisi iyidir. O kamerayı yerleştiren konumdaydı. Bunlar öyle filmler çekmişler falan.

Polis: Çekmişler derken, sizin bilginiz olmadan mı çekmişler?

Oktar: Bir kısmında benim haberim var, bir kısmında haberim yok. Yani doğru bir hareket değildi. Ne varsa ne yoksa bunları toplayın götürün dedim. Çöp torbalarına doldurttum. Götürün yakın dedim bunları Silivri'de. O zaman yaktılar işte.

Polis: O zaman yaktılar peki bu sizin emrinizle olmadı mı?

Oktar: Tabii tabii bilgim dahilindeydi… (…) (Mesut Yılmaz'a fotomontajın amacını söylüyor) İşte oyunu azaltmaktı."

Aytunç Erkin'in yazısını "1999'dan 2018'e… 19 yıl Adnan Oktar'a kimse dokunmadı! Sahi… Kim büyüttü bu örgütü? Örneğin: Oktar örgütüne silah dağıtan vali kimdi? O zaman kitabı okuyun lütfen!" diye bitirdi.