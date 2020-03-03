Sözcü yazarı: Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde, teröre yeni bir cephe açılması şaşırtıcı değil, İran’ı kaşıyacaklar!

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, dün Gürbulak sınır kapısındaki saldırıyı bugünkü köşesinde yorumladı. Yılmaz, "Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde, teröre yeni bir cephe açılması şaşırtıcı değil, İran’ı kaşıyacaklar!" düşüncesini dile getirdi.
Yılmaz, "Suriye topraklarının yüzde 62'sini rejim güçleri, (Rusya-Esad), yüzde 25'ini PYD-Amerika kontrol ediyor.Bu tabloda ortaya çıkan '3'e bölünmüş bir Suriye kimin işine geliyor' sorusu önem taşıyor." ifadesini kullandı.
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Ne olmuştu?
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda bir gümrük müdürlüğü personeli hayatını kaybetti.
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre personelimesafedeki TIR parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.