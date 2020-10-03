Sözcü yazarı Emin Çölaşan: Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri hırsızlar ve rüşvetçiler tarafından yönetilir

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra şüpheli şekilde kaybolan muhalif gazetesi Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni eleştiren bir yazı kaleme aldı.

"Adına Suudi Arabistan denilen hırsızlar ülkesini iyi tanımak gerekir. Yöneticilerin tamamı ahlâksızdır, hırsızdır ve iki ana gelir kaynağı vardır: Müslümanlık ticareti ve rüşvet" diye Çölaşan, sözlerine şöyle devam etti:

"Mensup oldukları Vahabilik mezhebi tam bir sapkınlıktır. Ortada son derece bilinçli işlenmiş profesyonel bir cinayet var. Katiller işi bitirip gözlerimizin önünde, bizimkilerin aymazlığı nedeniyle kaçtılar. İki paralık bir katiller ülkesi karşısında bugüne kadar çaresiz kaldık, bundan sonra da hiçbir şey değişmeyecek."

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