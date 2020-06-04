Sözcü yazarı Emin Çölaşan: 'Siz yaşlısınız, evden çıkmayın' olayının tadı artık iyice kaçtı, bu salgının nedeni yaşlı başlı insanlar değil!

Sözcü Gazetesi yazanı Emin Çölaşan, 65 yaş ve üzeri insanların, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 3 aya yakın bir süreden bu yana hapis hayatı yaşadığını belirterek, "Bu yasak kaldırma kararını kim alacak? İçişleri Bakanlığı mı, Sağlık Bakanlığı mı, yoksa Bilim Kurulu mu? Bence Saray! Ama bakıyoruz, hiçbirinden ses çıkmıyor... Ve hastalığın, salgının ihalesi 65 yaş üzerindekilere kaldı. Ayıptır, yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı.

Emin Çölaşan, konuya mutlaka ve en kısa sürede çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "İşin şakası yok. 'Siz yaşlısınız, evden çıkmayın' olayının tadı artık iyice kaçtı. Bu salgının nedeni ülkemizin yaşlı başlı insanları değil. Hemen hepsi ev hapsinde. Artık sağlıklarını yitirdiler, psikolojileri bozuldu" diye yazdı.