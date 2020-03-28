Sözcü yazarı Emin Çölaşan: Millet can derdindeyken yandaş metüahhitler için gereksiz ihaleler açmaktan vazgeçin

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) konusunda, hükümetin en son aşamada mecbur kalınca salgını toplumdan gizlemeye kalkıştıklarını belirttiği yazısında, "Millet can derdinde iken her gün ekranlara çıkıp çeşitli şovlar, atraksiyonlar yapmaktan, yandaş müteahhitler için gereksiz ihaleler açmaktan vazgeçin" uyarısında bulundu

Çölaşan, Kanal İstanbul için yapılan ilk ihaleyi de, "İnsan bu ortamda acele olmayan bir işin ihalesini milletle alay edercesine nasıl yapar, bu utanmazlığın, bu sorumsuzluğun nedeni nedir?" sözleriyle eleştirdi.

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