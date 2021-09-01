Sözcü yazarı Emin Çölaşan’dan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’e: Aradan yıllar geçti o mübarek ağzınızı hiç değilse şimdi açınız, bize bilgi veriniz!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, 17-25 Aralık 2013 rüşvet ve yolsuzluk operasyonları öncesinde Halkbank’ın İstanbul-Kapalıçarşı şubesinde yaşanan dolandırıcılık davası iddianamesinde ismi açıklanmayan tek kişinin M.G. kısaltması olduğunu hatırlattığı yazısında, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, “Halkbank'ta o günkü parayla tam 908 bin lirası buharlaşan ve iddianamede M.G. olarak geçen şahıs, zat-ı aliniz midir?” diye sordu.

Söz konusu dolandırıcılık olayında şikâyetçi olmayan tek ismin iddianameye M.G. rumuzu ile geçen kişi olduğuna dikkati çeken Çölaşan, şunları kaydetti:

Peki kim olabilir ismi gizlenen bu M.G.? O günlerin İçişleri Bakanı Muammer Güler olabilir mi! Basında bu konuda haberler çıktı. Bu olay Meclis'te Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sorulduğunda “Benim haberim yok, bir baktırayım” demekle yetindi!.. Ve yanıt veremedi! CHP eski milletvekili Umut Oran dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Önerge hasıraltı edildi, yanıt verilmedi!

Şimdi, o sırada İçişleri Bakanı olan Muammer Güler'e bir kez daha soruyorum. Olay nasıl olsa unutuldu demesin. Arşiv unutmaz. Yani aşağıdaki sorulara hiç kıvırtmadan açık ve net yanıtlar vermesini istirham ediyorum:

-Beyefendi, Halkbank'ta o günkü parayla tam 908 bin lirası buharlaşan ve iddianamede M.G. olarak geçen şahıs, zat-ı aliniz midir? Evet mi, hayır mı? -Yanıtınız hayır ise niçin bu konuda açıklama yapmadınız? -Evet ise paranızı dolandıranlardan niçin şikayetçi olmadınız?

Bu para büyük para! Yani Rahmi Koç olsa, Sabancı ailesinin bireyleri bile olsa, vallahi bu parayı dolandırıcılara yedirmez, her vatandaş gibi onlar da hesap sorardı. Dönemin İçişleri Bakanı olan, 17– 25 Aralık operasyonlarında oğlunun evinde çelik para kasaları, milyonlarca lira ve dolarla birlikte para sayma makineleri ele geçirilen şahıs bu sorulara yanıt vermekle yükümlü idi ama hep sustu. Şimdi aradan yıllar geçti ama suskunluğunu günümüzde de koruyor.

İki olasılık vardı, şunları söyleyebilirdi:

-“Hayır, Halkbank'ın o şubesinde benim param yoktu, dolayısıyla dolandırılmış değilim. Ben İçişleri Bakanı Muammer Güler, iddianamede sözü edilen M.G. değilim.” Ya da: “Evet, o M.G. benim. 908 bin liram buharlaştı ama şikayetçi olmadım çünkü….” Ancak eski Bakan Bey bu “Çünkü” sözcüğünün arkasını doldurmak zorunda idi. Aksi takdirde insanların aklına yine “Acaba rüşvet parası mıydı” gibi çok kötü şeyler gelecekti!

Aman Muammer Bey, hiç değilse şimdi konuşunuz lütfen, bu M.G. neyin nesidir? Geçmişte sorduk, konuşamadınız!.. Aradan yıllar geçti… O mübarek ağzınızı hiç değilse şimdi açınız, bize bilgi veriniz!

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