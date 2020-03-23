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Sözcü yazarı Emin Çölaşan: Aytaç Paşa'nın ölümünü bile gizleyenler, acaba başka neleri toplumdan gizlemeye çalışıyor?

23 Mart 2020 08:45

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın sessiz sedasız gömüldüğünü belirterek, "Devlet bu ölümü gizliyor! Sağlık Bakanı günler sonra itiraf etmek zorunda kalıyor! Aytaç Paşa'nın ölümünü bile gizleyenler acaba başka neleri toplumdan gizlemeye kalkışıyor? Hasta sayılarını mı, ölümleri mi, tıbbi malzeme eksiklerini mi, neleri?" ifadelerini kullandı.

Emin Çölaşan,Türkiye'yi zor günlerin beklediğini savunduğu yazısında, "Durum vahim... Veunutmayalım, biz Türkiye olarak henüz işin çok başlangıç aşamasındayız" diye yazdı.

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