Sözcü yazarı Ege Cansen: TÜİK, “dolarlı TÜFE” endeksi hazırlasa, ülkemizde enflasyon değil, deflasyon olduğu görülecek

Sözcü yazarı Ege Cansen, bugünkü yazısında Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Bu ülkede sadece serveti değil geliri de döviz olan çok aile vardır. Bir süredir enflasyon ‘yani fiyatlar genel seviyesi’ artıyor. Ama devalüasyon, enflasyonun önünde gidiyor” diyen Cansen, “Türkiye İstatistik Kurumu topladığı fiyatları dolara çevirip “dolarlı TÜFE” endeksi hazırlasa, ülkemizde enflasyon değil, deflasyon olduğu görülecektir” ifadesini kullandı.

Cansen devamında da, “Bu husus, yükselen enflasyona rağmen, ev cihazları ve eşyaları sektöründe hem dış hem de iç talebin niçin canlılığını koruduğunu göstermektedir. Daha da önemlisi gıda ve ihtiyaç maddesi üretenler de maliyet artışlarının üstünde fiyat zammı yapmalarına rağmen, alım gücü yüksek dolarcı-altıncı müşteriler sayesinde satış kaybı yaşamamaktalar” sözlerini kaydetti.

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