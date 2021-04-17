Sözcü yazarı: Dünyanın tüm ülkeleri salak, sadece bizim Bakan Bey ile “Bilmezler Kurulu” akıllı, öyle mi?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının yeniden artış göstermesiyle 65 yaş üstü için yeniden getirilen sokağa çıkma yasağına tepki gösterdi. 65 yaş üstü vatandaşların aşılandığını hatırlatan Turan, “65 yaş üstüne yapılan eziyetin bilimsel bir karşılığı olmadığı gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde de böyle saçma bir uygulama yok! Dünyanın tüm ülkeleri salak, sadece bizim Bakan Bey ile ‘Bilmezler Kurulu’ akıllı, öyle mi?” dedi.

“Yaa beyler… Salgını böyle önleyemezsiniz! 65 yaş üstünü bir yıldan beri ev hapsinde tuttunuz da ne oldu? Salgın daha da arttı. Türkiye'nin kıpkırmızı olmasının bir numaralı suçlusu sizlersiniz!” diyen Turan yazısında ayrıca şunları kaydetti:

65 yaş üstü yurttaşlara aşı yapıldı ama… Aşı olanlar ev hapsinde tutuluyor, aşı olmayanlar ise dışarıda! Tam bir tezat! Nasıl bir akıldır, nasıl bir kafadır, nasıl bir bilimdir bu? Siz aklınızla bin yaşayın e mi?

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