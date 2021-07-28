Sözcü yazarı Dündar: İmamoğlu'ndan önce İBB’nin Kavakçı ailesi için ballı kazanç kapısı olduğu anlaşılıyor!

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, AKP milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın ABD'de aldığı eğitimin masraflarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından karşılandığı iddiası üzerine Ekrem İmamoğlu’nun müfettiş görevlendirdiği haberini ve Kan’ın ablası Merve Kavakçı’nın da aile şirketi Güngen İnşaat’ın da İBB’den ihale aldığını hatırlatarak, “İmamoğlu'ndan önce İBB’nin Kavakçı ailesi için ballı kazanç kapısı olduğu anlaşılıyor!” düşüncesini dile getirdi.

Dündar yazısında, "Aynı şirkete, daha sonraki tarihlerde, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kuruluş olan İSKİ'den, 12 trilyon liralık atık su kanalı işi de verilmişti. Google arama motoruna “2. İSKİ Skandalı” yazıp tıkladığınızda karşınıza Güngen İnşaat Şirketi çıkıyor. Çünkü gazetelerdeki iddiaya göre; 2005 yılında İSKİ tarafından yapılan İstanbul'un Asya Yakası 1. Kısım Atık Su, Yağmur Suyu Kanal İnşaatı İhalesi'ni, geçerli 47 teklif arasında en düşük 28. fiyatı verip kazananlardan biri olan Güngen İnşaat, yaklaşık 12 milyon liraya üstlendiği işi 6 milyon liraya bir taşerona devrediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı merhum Kadir Topbaş da eleştiriler ve gelen sorular üzerine “Bazı firmalar, kazandıkları ihaleyi gizlice başkalarına devrediyor ve büyük kazançlar sağlıyorlar” diyerek, dönemin İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur'u görevden alıyor. Ekrem İmamoğlu'ndan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kavakçı ailesi için ballı kazanç kapısı olduğu anlaşılıyor!.." ifadesini kullandı.