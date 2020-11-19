Sözcü yazarı Dündar: Grip aşısını bile 65 yaş ve üzerindekilere yetecek dozda getirtemeyen Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısını temin etmekte gecikti

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, "Grip aşısını bile 65 yaş ve üzerindekilere yetecek dozda getirtemeyen Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısını temin etmekte gecikti" görüşünü savundu.

Dündar, "Bakan Fahrettin Koca, aşıyı bulan ve yüzde 90'ların üzerinde başarı elde ettiklerini açıklayan BioNTech firmasının sahiplerinden Prof. Uğur Şahin'le konuştuğunu söylüyor ama yeterli dozda aşı almak için gereken protokolü imzalamaya hazır olduklarını belirtmiyor." yorumunu yaptı.

Dündar yazısında, "Ankara'dan gelen bilgilere bakılırsa Bakanlık, daha ucuz olacağı için, ülkemizde de üçüncü faz denemeleri sürdürülen gizemli Çin aşısı üzerinde duruyor.Diyelim ki o da olmadı ve henüz grip aşısını bile 65 yaş ve üzerindekilere yetecek dozda getirtemeyen Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısını temin etmekte gecikti…Böyle bir durumda sakın telaşlanmayın…Saray Başdanışmanının önerdiği adaçayı ve ebegümeci karışımı ne güne duruyor?.. " düşüncesini dile getirdi.