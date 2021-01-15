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Koronavirüs

Sözcü yazarı Dündar: Bakan Koca, aşı anlaşması belgelerini kamuoyuyla paylaşmalı!

15 Ocak 2021 09:38

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşıları için Sinovac ve  Pfizer-BioNTech ile yaptığı anlaşmaların belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları gerektiğini savundu.

Dündar yazısında, "Bilindiği gibi bir aşı kampanyasının başarıya ulaşması için iki koşul var: Şeffaflık ve güven… Ama Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, verdiği sözlerin zamanında gerçekleşmemesi nedeniyle bunu maalesef sağlayabilmiş değil. Kendisine naçizane önerim; bundan böyle 'cek', 'cak'lı açıklamalar yerine, belgelerle konuşması." düşüncesini dile getirdi.

Dündar, "Yani Sinovac'la 50 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldığını, Pfizer-BioNTech ile de 25 milyon doz için anlaşmaya varıldığını gösteren ıslak imzalı belgeleri acilen kamuoyuyla paylaşması…” ifadesini kullandı. 

 

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