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Sözcü yazarı Doğru: Yeni darbeci tipi çıktı, ortamı hazırlıyorlar

07 Aralık 2020 08:27

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Yeni darbeci tipi çıktı. Ortamı hazırlıyorlar." görüşünü savundu. 

Doğru, "İş adamlarını arkalarına alıyorlar. Ordunun Genelkurmay Başkanı'nı yanlarına çekiyorlar. Herkesi korkutan birinin, ana muhalefet partisi liderine ölümle tehdit mektubu yazmasını ifade özgürlüğü sayıyorlar. Suikast timleri olduğunu ilan edip korku, yılgınlık, teslimiyet psikolojisi yaratıyorlar. Dokunulmazlığını kaldırırız, 'hapse atarız, malına mülküne el koyarız' türünden açıkça gözdağı veriyorlar. Yandaş medyayı, kiralık kalemlerini 'iftira çamuru sıvayıcıları haline getirip' saldırtıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Bunlar ülkemizde oluyor.Yeni darbeci türü: Muhalefete darbeci!" ifadesini kullandı. 

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