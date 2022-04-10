Sözcü yazarı Doğru: Yargı egemenliğimiz Suudi Arabistan'a verildi, ülkenin şerefi on paralık edildi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine tepki gösterdi. Doğru, "Yargı egemenliğimiz Suudi Arabistan'a verildi, ülkenin şerefi on paralık edildi" değerlendirmesini yaptı.

Doğru yazısında, "2020'de Türk adaleti davayı açtı. 2 yıl daha geçti, yargılanmanın yedinci celsesine gelindi. Türkiye dövize sıkıştı, önce Birleşik Arap Emirlikleri, sonra İsrail ve sonra da Mısır ve Suudi Arabistan ile kopmuş ilişkilerini düzeltme eğilimine girdi. Cumhurbaşkanı 4.5 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Suudi adaleti bu davayı kendince görmüş, yargılamayı bitirmiş, beraat kararı vermişti. Türk Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a gideceğini açıklayınca bu kez Türkiye'deki görülen dava dosyasını da istediler. Ve 4 yıl önce Türkiye'de işlenen cinayetin davası, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü ile Suudilere devredildi. Yargı egemenliğimiz. Arabistan'a verildi. Milletin onuru. Ülkenin şerefi. On paralık edildi." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti.