Sözcü yazarı Doğru: Üçüncü Dünya Savaşı’ndayız

Sözcü yazarı Necati Doğru, "Yine Ruslar Sivastopol'de. Yine gözler Çanakkale'de.Üçüncü Dünya Savaşı’ndayız" düşüncesini dile getirdi.

Doğru yazısında, "107 yıl önce iki Alman zırhlısı Çanakkale'den sızıp Sivastopol'de Rus gemilerini bombalamıştı. Bugün ABD, Ukrayna'ya en yeni silahları gönderiyor. Rusya, Ukrayna'da yarım ton ağırlığında yeni hipersonik füzeleri deniyor. ABD Başkanı, Çin Başkanı'na “Eğer Çin Rusya'nın yanında yer alırsa olabilecekleri…” sıralıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, bankalardaki paralarına el koyduğu Rus oligarkların servetlerini Ukrayna'ya aktaracağını ilan ediyor. BM Genel Sekreteri, “ABD'nin Ukrayna'da “askeri program yürüttüğünün” belgesini yayınlıyor. Üçüncü Dünya Savaşı’ndayız" ifadesini kullandı.