Sözcü yazarı Doğru: Türkiye’de karnabahar kuyruğunu ilk kez gördük, millet yarı aç!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, ucuz karnabahar almak için vatandaşların kuyruk oluşturduğu görüntüyü köşesine taşıyarak, "Türkiye’de karnabahar kuyruğunu ilk kez gördük, millet yarı aç!" yorumunu yaptı.

Doğru, "Ülkenin tarihinde: Ekmek kuyruğu. Et kuyruğu. Gazyağı kuyruğu.Şeker kuyruğu. Tüp gaz kuyruğu. Benzin kuyruğu. Lastik kuyruğu. İlaç kuyruğu. Belediyede ya da devlet şirketinde kadroya alınacak 10 kişi için sabahın beşinde gelip oluşturdukları 3 bin kişilik-5 bin kişilik çoğu sahte olmayan gerçek lise ve üniversite diploması sahibi işsizler kuyruğu… Bu tip kuyrukları gördük. Karnabahar kuyruğu ilk" düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Onlar yedi doydu. Millet yarı aç! Karnabahar kuyruğunda." ifadesini kullandı.