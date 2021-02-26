Sözcü yazarı Doğru: Türkiye'de Çin aşısı üzerinden kamu parası “lüpleniyor”

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Türkiye'de Çin aşısı üzerinden kamu parası 'lüpleniyor" görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "Çin aşısı, havadan uçaklarla soğuk zincir sistemi içinde uygun ısı aralığında iki biçim ve yöntemle geliyor. Kutulu. Dökme. Kutulu; üstünde Çin şirketinin adı yazılı ambalajlara konmuş tüpler içinde yolluyorlar. Diğeri, “flakon” denilen büyük tanklar içinde 'dökme' yani “likit” olarak… Likit gelen aşı Türkiye'de minik şişelere konup tüpleniyor." ifadesini kullandı.

Doğru şunları kaydetti:

"Kısaca Çin aşısı: Tüpleniyor. Ve sora, sorgulaya, deşip, deşeleye bir yılın sonunda ortaya çıktı ki, Türkiye'de Çin aşısı üzerinden kamu parası “lüpleniyor”… Ben uydurmuyorum, Türkçede argo sözleri içinde “lüp” ve “lüpleme” kelimeleri var. “Büyükçe bir şeyin birden bire kolaylıkla yutulmasını anlatan sese” lüp ve bu ani yutuş sonunda “emek vermeden ele geçirme” eylemine de lüpleme deniyor"