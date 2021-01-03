Sözcü yazarı Doğru: Tayyip Erdoğan’ın siyasi bitişi kadınların elinden olacak!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, “Ben öngörümü yazayım: İktidara gelişini! Kadınlar hazırladı. Tayyip Erdoğan'ın siyasi bitişi de kadınların elinden seçim sandığında olacak.” görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "Ben Türk anadan ve Türk babadan Ağrı kentinde doğdum. Adana'da büyüdüm. Kendimi 'Ağrılı- Adanalı' sayarım. Ağrılı Kürt komşularımız, 'Herkes dilinin iyiliğini de görür, ceremesini de çeker' derlerdi. Adanalılar da 'Çok konuşma beyninin dibi görünür…' diye yarenlik yaparlardı. Tayyip Erdoğan'ı dili ele verdi; 'Başörtülü (türbanlı) hanımları konu mankeni' gibi gördüğünü yılın ilk açıklaması yaptı. Görmeseydi! O yakıştırmayı yapmaz, yapamazdı." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Bu yakıştırmaya göre, başörtülü hanım, Tayyip Erdoğan Bey'in partisinden ise 'başörtülü bacımız- başörtülü annemiz – başörtülü kızımız…'oluyor. Başörtülü hanım, muhalefet partisi liderinin yanında duruyorsa; 'başörtülü konu mankeni, başörtülü vitrin malzemesi, başörtülü siyasi göstermelik…' diye adlandırıyor. Ben öngörümü yazayım: İktidara gelişini! Kadınlar hazırladı. Tayyip Erdoğan'ın siyasi bitişi de kadınların elinden seçim sandığında olacak. Türkiye, sosyolojik olarak çok derin ve sessizce dipten dalga olmuş gelen bir kadın uyanışı hareketini yaşıyor. Birer metre arayla yan yana durarak ve ellerinde kendilerini ifade eden ve 'İstanbul Sözleşmesi'ni' savunan pankartlar taşıyarak adına 'Kadın Zinciri- Sevgi Halkası' dedikleri protesto biçimini geliştirenler arasında başörtülü AKP'li kadınlar da vardı." ifadesini kullandı.