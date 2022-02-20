Sözcü yazarı Doğru: Tarkan bir şarkıyla, taş kırıcı oldu

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Tarkan'ın "Geççek" şarkısına ilişkin olarak, "Tarkan bir şarkıyla, taş kırıcı oldu" düşüncesini dile getirdi.

Doğru yazısında, "Aynı yol açıcılığını; 'Senin dilini koparırız' diye tehdit edildiğinde Sezen Aksu yapmış; 'Nereye baksam acı… Ben avım sen avcı… Vur bakalım… Sen beni sezemesin… Dilimi ezemesin… Dur bakalım… Kim yolcu kim hancı…' cevabını yapıştırmış; birkaç saat içinde milyonların dili olmuştu. Sezen Aksu'dan sonra Tarkan'ın şarkısı da aynı duyguları alevlendirdi. Ses sanatçıları toplumun biriktirip sakladığı iç çalkantılarını dışa vurmasına bir çeşit taş kırıcı, yol açıcı rehberler oldu. Son 20 yılda karanlığa projektör olmaya çalışan yazarlar, gazeteciler, aydınlar az sayıdaydı, Sezen ile Tarkan çoğaltarak geldiler." ifadesini kullandı.