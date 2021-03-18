Sözcü yazarı Doğru: Senetli taksitli satış kararıyla 30 yıl geriye gidildi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Konut satışlarında taksit sınırı kaldırıldı, otomobil satışlarında ise banka kredisi aranmaksızın senetle taksitli satış yapmanın önü açıldı. Bu kararlar 30 yıl geriye gidiş." görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "1980'lerde senetli satışlar yapılıyordu. Bankacılık sistemi 'bireysel kredi' uygulamasını başlattı ve senet karşılığı kredi sistemi son bulmuştu. Şimdi 30 yıl geriye gidiliyor ve bankacılık hizmeti 30 yıl önce olduğu gibi şirketlere devrediliyor. Bu sistemde tüketici şirketlere bağımlı haldeydi ve senetli satışlarda vade farkını malı alan tüketici ödüyordu. Ve çoğunlukla tüketici faiz/vade farkını hesaplayamadığı için bankadan aldığı krediye ödediği faizden daha ağırını sırtlanmak zorunda kalıyordu. 30 yıl geriye gidiş, konut sektörü ile inşaat sektörüne 'pansuman tedavi' olsun diye alınmış olabilir" düşüncesini dile getirdi.