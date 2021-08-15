Sözcü yazarı Doğru: Sel binaları basmadı, binalar dereyi bastı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Sel binaları basmadı. Binalar dereyi bastı. Söyleyecek lafınız yok. Somali'ye 30 milyon dolar 'hibe para' gönderdiniz. Şimdi kalkıp halktan IBAN yardımı istiyorsunuz. Siz bittiniz. Gidin artık." görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "Somali'ye bağış olarak gönderdiğiniz 30 milyon doların da altından 'hile yapıp dere yatağını daraltmaya' benzer manevra çıktı. Sizin döneminizde palazlanmış iş adamları Somali'de liman inşaatı, kamu binası filan yapıyorlarmış. Ancak Somali'de iktidar olanlar da tıpkı sizin ülkeyi batırdığınız gibi Somali'yi 'IBAN dilencisi' haline getirdiklerinden Türk müteahhitlerin 'hak ediş paralarını' ödeyemiyormuş. Şimdi siz, Türk halkının sırtından toplanmış vergiler demek olan 30 milyon doları gönderince Somali'deki iktidar, döneminizde büyük müteahhit olmuşların parasını ödeyecek. Somali üzerinden partinizin destekçisi müteahhide halkın parasını aktarıyorsunuz. Hile bu! Gidin artık." düşüncesini dile getirdi.