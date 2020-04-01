Sözcü yazarı Doğru: Sarayı hastane yapacaktınız!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanılması gerektiğini savundu.

Doğru, "Salgın belasının ülke ekonomisinde yarattığı darbeyi gidermek için 'Kalkan' adlı 100 milyar TL'lik paketi 1100 odalı Saray'da değil Çankaya Köşkü'nde toplanarak açıkladınız. O toplantıda 'şu zor günlerde örnek olsun diye Beştepe'deki Saray'ın da hastaneye dönüştürüleceğini' halka açıklamış olsaydınız, bugün 'Biz Bize Yeteriz' çağrınızın anlamı olacaktı." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Evet biz bize yeteriz. Dar günde birleşiriz. Olan, olmayana verir.Vergilerimizi öderiz. Zor gün gelince. Devleti yanımızda bekleriz. Devleti israfa batırmayın. Şatafatı örnek yapmayın. VIP uçak filosu kurmayın. Bir yabancı ülkeden 500 milyon dolarlık pahalı uçak hediyesi kabul etmeyin. Dedik, yazdık.Dinlemediniz. VIP uçak filosunda patlama yarattınız. Zor günler için elde tutulması gereken Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini ve İşsizlik Fonu'ndaki 134 milyar TL'yi de harcayıp tükettiniz. Bize de dönüp: Büyük devlet. Büyük devlet. Dediniz. Nerede şimdi bu büyük devlet? Büyük devlet 'zor günde vatandaşın fitre ve zekat parasıyla mı işsiz kalanı' korumaya kalkar? Devletin gücü 'Beni bu virüs öldürmez sizin düzeniniz öldürür' diye fikrini söyleyen Hataylı TIR şoförünü susturmaya mı yeter." ifadesini kullandı.

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