Sözcü yazarı Doğru: Naci Ağbal sabaha karşı otelden alır gibi görevden alındı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Naci Ağbal sabaha karşı otelden alır gibi görevden alındı" yorumunu yaptı.

Doğru yazısında, "Hani haberler çıkıyor; filan kişi sabaha karşı polis tarafından kaldığı otelden alındı, emniyete götürüldü diye yazıyorlar ya onun gibi… Bile bile Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen ve 'Görelim hünerini… Vur faiz silahını doların alnının ortasına… Türkiye'ye sıcak dış para aksın… Türk vatandaşları da bankalarda döviz hesabı tutmaktan vazgeçsin… Türk Lirası'na haysiyet gelsin… Eriyen döviz rezervi yeniden yerine konulsun…' diye sırtı sıvazlanan Merkez Bankası Başkanı, “Faizleri yüzde 19'a sıçratma operasyonunu kimin için yaptın” diye suçlanarak ve adeta dış para babalarının adamı, gizli işbirlikçi yerine konularak gönderildi. Kibar insanmış. Şafak sökerken attılar. 'Şükran borçluyum' dedi." ifadesini kullandı.