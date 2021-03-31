Sözcü yazarı Doğru: Merkez Bankası Başkanları, Hazine Bakanı görevden alınırken ve yenileri atanırken “içeriden öğrenenler” bir gecede büyük voli vurdu

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, “Merkez Bankası Başkanları, Hazine Bakanları görevden alınırken ve yenileri atanırken 'içeriden öğrenenler' bir gecede büyük voli vurdular. Bunlar da 'döviz rezervleri erime sürecinin pudra şekercisi' idiler. Kaç Kürşat var görsün, bilsin Türkiye? Susmayın" düşüncesini dile getirdi.

Doğru yazısında, "Merkez Bankası Başkanları'nın değiştirildiği kısa zaman dilimi içinde '128 milyar dolar artı 1.1 milyar dolar TCMB rezervinin' kimlere, ne zaman, ne miktarda satıldığını giden Bakan Beraat Albayrak da gelen bakan Lütfi Elvan'da, giden Başkan Naci Ağbal da gelen Başkan Şahap Kavcığoğlu da açıklamadı. İki önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da susuyor, Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanları Jöleli Yiğit Bulut ile Lacili Cemil Ertem de ağızlarına fermuar çektirdi. Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu'nun 6 üyesi de suskun. Merkez Bankası rezerv dolarları erirken bankacılık sistemi içinde 50 binin üzerinde ya da daha düşük miktarda dövizi kimler aldı, Borsa'da olağan olmayan satışları (portföy boşaltma diyorlar) hangi kurum ve kişiler yaptı?" ifadesini kullandı.