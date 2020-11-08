Sözcü yazarı Doğru: Merkez Bankası Başkanı Uysal, muhtemelen “Elimizde iki çürük yedili ile daha fazla blöf yapamayız” dediği için indirildi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, 16 ay sonra görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'a ilişkin olarak, "Muhtemelen 'Elimizde iki çürük yedili ile daha fazla blöf yapamayız' dediği için indirildi" görüşünü savundu.

Doğru, "Arandı. Tarandı.Partili bulundu. Eski Maliye Bakanı'nı, AKP milletvekili Yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. İzleyelim, görelim ne yapacak, kaç ay dayanacak ve o da 'istifa edip' halka gerçekleri açıklamadan yine bir gece kararıyla mı gidecek? Kendisi bugün Türkiye'nin içine düştüğü 'büyük ekonomik çöküşün' sorumlularından biri sayılır. İnşaat rantını ekonomik büyümenin lokomotifi yaparak 'Türkiye'yi uçuracağız' dedikleri modelin temellerinde onun da 'itiraz etmeyip laf dinleyen katkısı' var. Bütçe Kontrol Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanı ve şimdi de partili Merkez Bankası Başkanı. Bugünkü çöküş! Bir günde olmadı." düşüncesini dile getirdi.

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