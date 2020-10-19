Sözcü yazarı Doğru: Menzil tarikatı, iktidara, devlete, bakanlıklara, önde gelen kurumlara sızmış; jandarmaya da sızmak üzereymiş

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Medeni Kanunu hedef alan, erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısında bulunan ve görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'le gündeme gelen Menzil tarikatının iktidara, devlete, bakanlıklara, önde gelen kurumlara sızdığını, jandarmaya da sızmak üzere olduğunu yazdı.

Doğru, "Tarikatın şeyhi 'Gavs' imiş. Gavs dünyanın manevi yöneticisi olduğuna inanılan kişiymiş. Son haberlere göre Sağlık Bakanlığı Menzil Şeyhi'nden soruluyormuş." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Tarikatlar! Devlete sızarlar. Sızdırılırlar. Din pazarlarlar. İnanç soyarlar. Diyanete şirktirler. Şirketler kurarlar. İhale alırlar. Devleti de soyarlar.Tarikatlarınız!İslam ahlakına.İslam medeniyetine.İslam terbiyesine. İslam tasavvufuna.İslam hoş görüsüne. Ne katkı yaptı? Susmaktasınız! Niçin?" ifadesini kullandı.

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