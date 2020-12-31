Sözcü yazarı Doğru: Koca 2020 yılı boşa geçmedi, yalan biriktirdi gidiyor

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, 2020 yılı değerlendirme yazısında, "Koca 2020 yılı boşa geçmedi, yalan biriktirdi gidiyor" görüşünü savundu.

Doğru, "Yılın sonuna geldik. Bu gece yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yılınız sağlıklı, güzel, ışıklı, mutlu olsun.Giden yıl hüzündür.Gelen yıl umut: Koca 2020 yılı boşa geçmedi, yalan biriktirdi gidiyor. 2020 yılı benim gözlemlerime ve anketlerden çıkan verilere göre 'yalana kanmayın- uyanın- aydınlanın- hesap sorun- saydamlık isteyin- her söylenene inanmayın' diye büyüyen halk isteği ile kapanıyor." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Yalana sıvandı günler. 'Sivil Anayasa' dediler.Yalan çıktı. Cumhurbaşkanlığı sistemi. Yalan çıktı. 'Türkiye uçacak' dediler. O da kuyruklu yalan çıktı. Maske vereceğiz dediler. Yalan çıktı.Aşıyı üreteceğiz dediler. Yalan çıktı. Aşıyı ithal ettik dediler. Yarısı yalan çıktı. 120 milyon doz gerekli. 3 milyon doz gelebildi. 'Demokrat olacağız' dediler. Yalan çıktı. Tek kişinin iki dudağı. Demokrasi diye sunuldu." ifadesini kullandı.

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