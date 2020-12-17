Sözcü yazarı Doğru: Kalemimizi satmadık diye Sözcü’yü öldürmek istiyorlar!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Kalemimizi satmadık diye Sözcü’yü öldürmek istiyorlar!" görüşünü savundu.

Doğru, "Sözcü kalemini iktidara satmaz, sadece okura gazete satar. Sözcü, gazete başına okurdan aldığı 1 lira 75 kuruş ile kağıt parasını, matbaa, mürekkep, bina kirası, personel masrafları, yazar muhabir aylıkları, gazete sahibi patronun karını, dağıtım şirketinin payını karşıladığı gibi devletin hissesi olan vergisini de bu 1 lira 75 kuruşun içinden öder. Sözcü'nün asıl patronu okurlardır. Çok kısa zamanda basında lider gazete olabilmesinin sırrı bundandır.Kalemizi satmadık diye… Sözcü'ye vuruyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Doğru yazısında, "Davamız Yargıtay'da bizi mahkûm ettirecek mahkemeleri başlatan Başsavcı'yı Yargıtay üyeliğine seçtiler." ifadesini kullandı.