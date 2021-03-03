Sözcü yazarı Doğru: Kaftancıoğlu'na kahve davetinde bulunan AKP İstanbul İl Başkanı'nı umarım kovup atmazlar

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yaptığı kahve davetine ilişkin olarak, "Umarım Canan Kaftancıoğlu'na 'kahve daveti' yapan İl Başkanına 'Sen ne yapıyorsun… Reis'in stratejisini yüzde yüz terse çevirerek, nereye varmaya çalışıyorsun' diye azarlayarak adamı, henüz ısıtamadığı koltuğundan kovup atmazlar." yorumunu yaptı.

Doğru yazısında, "Bu kahve daveti! Bir sistem, düzen bina ettik. Yanlış yaptık, halktan ve muhalefetten özür dileriz demeye karar vermiş olmanın mı işareti? Aklımızca muhalefete 'tuzak' kurduk fakat kurduğunuz Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün geldi 'Bizi sandığa gömecek tuzağa' dönüştü, şimdi 'muhalefete gel bir fincan kahve içelim' diye kendi hazırladığımız tuzaktan sıyrılacak bir stratejiye dönmeye karar verdik mi demek? Kahve daveti: Tek adamlık yanlıştı. Tek liderlik yanlıştı. Tek reislik yanlıştı. Bu mu demek? Böyle ise iyi! Değilse! Yazık kahveye!" görüşünü savundu.