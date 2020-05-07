Sözcü yazarı Doğru: İşsiz babasına “Evde ekmek yok” diye seslenen işsiz kızın ve onlar gibi milyonlarca hanenin durumunu; ne zamana kadar görmemezlikten geleceksiniz?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "İŞKUR'a iş bakmaya giderken kızım, 'Baba evde ekmek yok' dedi. Termosu kaptım, çay demledim, İŞKUR binasının önüne gittim, sadece üç bardak satabildim” diyen Yusuf Derin’i köşesine taşıyarak iktidara, “ İşsiz babasına 'Evde ekmek yok' diye seslenen işsiz kızın ve onlar gibi milyonlarca hanenin durumunu; ne zamana kadar görmemezlikten geleceksiniz?” Sözleriyle seslendi.

TIKLAYIN | İş aramaya gittiği İŞKUR'un önünde çay sattı: "Kızım, 'baba evde ekmek yok' dedi"

Doğru, "Covid-19 virüsü bütün dünyada ekonomileri sarstı. Hedefleri ve bilançoları bozdu. Buna rağmen şu anda; İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Avrupa'nın diğer ülkeleri yine yüzde 1 ya da 2 nominal faiz üzerinden borçlanıyorlar. Enflasyonu dikkate alırsak sıfırın altında faizle dış para buluyorlar. Türkiye ise yüzde 6- 7 faizle borçlanıyor. Zaten borçlanarak yani cari açıkla yaşayıp, borcu borçla ödeyerek yürütülen ekonomik model yüzünden işsizlik maskesiz çıplak gerçek olmuştu." görüşünü savundu.

Doğru, "İşsiz babasına 'Evde ekmek yok' diye seslenen işsiz kızın ve onlar gibi milyonlarca hanenin durumunu; ne zamana kadar görmemezlikten geleceksiniz? İktidar hastalığı: Her şeyi maskelemek.- Oysa işsizlik! Maskesiz gerçek! İktidar, her gün daha keskin biçimde ülke insanını “Biz ve Onlar” diye ikiye bölme algısı yaratıp, sonra bu algıdan pamuk yapıp yine kendi kulağını tıkayarak 'Baba evde ekmek yok!' diyenlerin sesini belli ki duymak istemiyor." ifadesini kullandı.

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