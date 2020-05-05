İş aramaya gittiği İŞKUR'un önünde çay sattı: "Kızım, 'baba evde ekmek yok' dedi"

Ankara'da İŞKUR önünde 'kalabalık olur' diyerek bir yandan iş arayan bir yandan da evde demleyip termosla getirdiği çayı satmaya çalışan 45 yaşındaki Yusuf Derin, "En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi. Evde termosum vardı çayı demledim" diye konuştu.

FOX TV Ana Haber'de yayınlanan görüntülerde, Ankara'da İŞKUR önünde çay satan ve iş arayan Yusuf Derin, 2 kızı olduğunu ve durumunun kötü olduğunu söyledi. Derin, "En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi. Evde termos vardı çay demledim, bir ekmek parası için burada çay satıyorum" dedi.

Garsonluk yapan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan Derin, son 1 yıldır sigortasız çalıştırıldığı gerekçesiyle işsizler için verilen destek paketinden yararlanamadı. Hükümetin Koronavirüs salgınından maddi durumları olumsuz etkilenen vatandaşlar için verdiği 1000 lira destekten de yararlanamayan Derin'in İŞKUR üzerinden yaptığı iş aramaları da sonuçsuz kaldı.