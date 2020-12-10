Sözcü yazarı Doğru: İlk kez Türkiye'nin 12 büyük belediyesi iktidarda 'cerahat temizleyici' işine soyundu

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Yeni bir dönem yaşıyoruz. İlk kez Türkiye'nin 12 büyük belediyesi iktidarda 'cerahat temizleyici' işine soyundular. Ve ellerindeki hukuk, ahlak, dürüstlük, doğruluk, şeffaflık araçları ile 'cerahati temizlemeye' koyuldular." görüşünü savundu.

Doğru, "Ülke için şans! Büyük adım. Türkiye nüfusunun yüzde 45'in yaşadığı ve ülke ölçeğinde tüm belediyelerin toplam harcadıkları paranın yüzde 50'den fazlasının döndüğü 12 büyükşehir belediyesi muhalefet partisine geçince, ikili iktidarın birbirini denetlemesi ortamı doğdu. İlk kez Türkiye'de yerel iktidar yani belediye yönetimi, merkezi iktidarın dönemindeki belediyeciliği 'cerahat merceği' altına aldı. Samimi görünüyorlar. Kalıcı olacaksa… Siyasi ahlak devrimi. Başlayabilir. Halk da sahip çıkar." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Öylesine yeni bir dönem açılır ki, Almanya'da, Japonya'da, Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşandığı gibi 'ismi rüşvete, yolsuzluğa bulaşan bir politikacı' Türkiye'de de 'yaptığından utanır' istifa eder. Savcı hemen harekete geçer, 'yolsuzluğu saptanan politikacı Türkiye'de de hapse girer.' Bu tutarlılık bütün ülkeye yayılır, cerahat bataklığını kurutan devrim olur." ifadesini kullandı.

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