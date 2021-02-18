Sözcü yazarı Doğru: İddia doğruysa Melih Bulu'nun hapse girmesi ve rektörlükten düşmesi gerekir

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Rektörlüğü'ne atanan AKP'den milletvekili ve belediye başkanı aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun doktora tezinde intihal yaptığı iddialarına ilişkin olarak, "İddia doğru ise hapse girmesi ve rektörlükten düşmesi gerekir" yorumumunu yaptı.

Doğru yazısında, "BÜ'ye atanmış rektör Melih Bulu'nun doktora tezinde aşırma (intihal) yaptığı iddiası ortaya atılmıştı. YÖK gereğini yapmadı, araştırmadı. İddia doğru ise Melih Bulu'nun hapse girmesi ve rektörlükten düşmesi gerekir. Melih Bulu'ya tez danışmanlığı yapan BÜ hocaları da kulaklarının üstüne yattılar. Bu arada yeni bir intihal (aşırma) bu kez 'konuşma metni çalma' olarak ortaya çıktı. 2017 yılında Binali Yıldırım'ın İzmir Milletvekili iken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşma kelimesi kelimesine ve virgülü, noktası, vurgulaması ile tonlaması aynı 2021'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tekrarlandı. Bir uyanık bol maaşlı metin yazarı aynı metni hem Binali Yıldırım'a ve hem de Tayyip Erdoğan'a 4 yıl arayla okuttu. Halk fabrikasyon metinlerle uyutuluyor, gerçeği ortaya çıktı. Binali Yıldırım, 'Bu ne iştir benim 4 yıl önceki konuşma metnim çalınmış, intihal yapılmış' diye mahkemeye başvursa; Tayyip Erdoğan 6 aydan 2 yıla hapis cezası ile yargılanabilir." ifadesini kullandı.