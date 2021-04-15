Sözcü yazarı Doğru: İbrahim Kalın Bey, Eflatun’un Mağarası’ndan bari siz çıkın!

Sözcü yazarı Necati Doğru, bugünkü yazısında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın dünkü, “Cumhurbaşkanlığı’na 52 milyon TL ödenerek çok lüks sınıftan 3 yeni Mercedes makam aracı alındığına" ilişkin açıklamasını hatırlatarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, "İbrahim Kalın bey! Önce siz çıkın Eflatun'un Mağarası'ndan” dedi.

Doğru, “İbrahim Kalın Bey, Eflatun’un Mağarası’ndan bari siz çıkın!” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

İbrahim Kalın Bey, “Açık Ufuk” adında yeni bir kitap yazdı. Kitapçılarda satılıyor. Bu kitabında İbrahim Kalın, “Varlığın bir anlamı var mı? Neden Yokluk değil de varlık var? Ben neden varım?” sorularını soruyor ve şu cevabı veriyor:

“Bu soruların ciddi ve hayati sorular olduğunu kavramak için ciddi bir tefekkür (düşünme- zihin yorma) çabasına ihtiyacımız var. İçinde yaşadığımız modern haz (zevkler- keyifler) ve tüketim çağı büyük bir eğlence sektörünün kodlarını kullanarak bize bu tür soruların yersiz, lüzumsuz, alakasız ve önemsiz olduğunu telkin ediyor. Düşünmek yerine kabul etmeyi, durup muhasebe yapmak yerine tüketmeyi salık veriyor. İnsanın ancak kendisini modern tüketim mekanizması içinde “muteber (saygı duyulan) bir tüketici olarak gerçekleştirilebileceğini söylüyor. Böylece varlığın ve insan olmanın amacı tüketim ilişkileri bağlamında tanımlanır hale geliyor. Bu muazzam bir ufuk daralmasıdır. Ufkumuzun kapanması ve kararmasıdır. Zira varlığı maddeye indirgemek demek insan olmanın anlamından tamamen kopmak demektir. Hiper modernitenin dayattığı haz, tüketim bizi yeniden Eflatun'un Mağarası'na hapsetmek istiyor…”

İbrahim Kalın Bey! Ne hoş yazmışsınız. İnsan, hazzının, zevkinin, keyfinin ve lüks tüketiminin kölesi olunca; ufku kararır, görüşü kapanır ve insanlıktan çıkar Eflatun'un Mağarası'na hapis olur demişsiniz. İbrahim Kalın bey! Önce siz çıkın Eflatun'un Mağarası'ndan… Siz bırakın o haz veren, ufku karartan, görüşü kapatan ve insanı insan olmaktan çıkaran o lüks, pahalı Mercedes makam aracını ve kitabınızı partinizin genel başkanı Cumhurbaşkanı'na da verin okusun. Çünkü yoksullara sadaka olsun diye “patates, soğan dağıtımı” başlayınca halk, “Patates- soğan güle güle Erdoğan” diye mani uydurup söylemeye başladı.

İbrahim Bey! Sizin Mercedes! Halkın dilinde mani oldu!

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