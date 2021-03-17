Sözcü yazarı Doğru: İBB ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "çalma- çaldırma belirtileri” uç verdi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yönetimlerinde aynı hafta içinde aynı günlerde 'çalma- çaldırma belirtileri' uç verdi." görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gazete yazarı Enver Aysever'e '238 bin 500 TL…' belediye parasını aktaracak, isme ve adrese yazılı, ihale sözleşmesi ortaya çıktı. Enver Aysever, başka kimse yokmuş gibi okuryazarlık kursu öğretmeni olarak kurs verecek bu yüklü parayı alacaktı. İsme yazılı, adrese teslim çalma belirtisi taşıyan ihale haber olunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sözleşmeyi feshetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de genel sekreterlik görevine getirilen eski Ziraat Bankası Genel Müdürü ve sonra da BDDK Yönetim Kurulu üyeliği yapmış Can Akın Çağlar'ın bir bankadan 2018 yılında (Belediye'ye sekreter olmadan önce) 12 milyon TL'ye 'ipotekli bir villayı' satın aldığı haber oldu. İktidar gazetesi Sabah, “bu villanın bugünkü değerinin 80 milyon TL” olduğunu yazıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde iki dönem Meclis üyeliği yapmış Hüseyin Sağ, dün 'Belediyemiz yeni yönetiminin genel sekreterliğe getirdiği Sayın Can Akın Sağlar, bu villayı vergisi verilmiş hangi kazançla aldığını belgeleriyle açıklamalı' dedi. Belediyelerde yüklü maaşlarla kurs, seminer, konferans vermeler, pahalı villalarda oturmalar hep iktidar belediyeleri ve iktidara yakın, yandaşlarının belirtileriydi." ifadesini kullandı.