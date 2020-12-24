Sözcü yazarı Doğru: Hukuk reformu mutasyona uğradı!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Sözünü ettikleri 'hukuk reformu' daha lafın tükürüğü kuramadan 'mutasyona uğradı' ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde rezalet bir durum ortaya çıktı." görüşünü savundu.

Doğru, "Bir başsavcı!Yargıtay üyesi yapıldı.Yargıtay'da daha göreve başlamadan bu başsavcı Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday adayı seçildi.Nasıl oldu?Bakan'a talimat yollandı.Bakan talimatı aldı.Talimatı üyelere bildirildi. Üyeler henüz aralarına beş gün önce katılmış yüzünü belki de fotoğrafları dışında çıplak gözle hiç görmedikleri, Yargıtay'da tek bir dosyaya bile bakmamış başsavcı Anayasa Mahkemesi'ne aday üye diye seçtiler. Üyeler talimata uydular. Bu kadar hızlı mutasyon hiçbir canlı yapıda bugüne kadar görülmedi. Dünya hukuk tarihinde bugüne kadar görülmedi." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Hukuk reformu.Mutasyon çıktı.Seçimle gelen seçimle gitmesin niyeti suç üstünde yakalandı. Savcılar, hakimler, başsavcılar, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu tüm yargı tek kişinin kontrolüne tamamen girdi." ifadesini kullandı.