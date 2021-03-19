Sözcü yazarı Doğru: Erdoğan, 8 yıl önce, "Bir siyasi partinin kapatılması teklif dahi edilemez' diye bir hükmün oraya gelmesi lazım" demişti

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Doğru yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti kapatmalara yönelik olarak 8 yıl önce, "Bir siyasi partinin kapatılması teklif dahi edilemez' diye bir hükmün oraya gelmesi lazım" açıklaması yaptığını hatırlattı.

Doğru yazısında, "Bugünkü iktidar partisi AKP için 'laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldi' diye kapatılma davası açılmıştı. İlginç tesadüf AKP'ye açılan kapatma davası 17 Mart 2008 günü başlatılmış ve iddianame üyelere 18 Mart 2008 günü verilmişti. HDP'ye açılan kapatma davası da 3 yıl arayla yine mart ayının aynı günlerine rastladı. Parti kapatma davaları ile ilgili olarak bugünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 yıl önce (2015'te) şu konuşmayı yapmıştı: “Ben diyorum ki bir siyasi partinin kapatılması gibi bir madde gündeme gelse 'Bir siyasi partinin kapatılması teklif dahi edilemez' diye bir hükmün oraya gelmesi lazım. Ancak suçu işleyen işin bedelini öder.” düşüncesini dile getirdi.