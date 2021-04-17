Sözcü yazarı Doğru: Ebru Gündeş karar verdi, sıra Naci Ağbal’a geldi!

Sözcü yazarı Necati Doğru, şarkıcı Ebru Gündeş’in ABD’nin İran’a yönelik ambargosunun delinmesinde rol oynadığı, aracılık yaptığı iddiasıyla yargılanan Reza Zarrab’dan ayrılma kararı almasını hatırlatarak; Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmasından 4.5 ay sonra görevden alınan Naci Ağbal’a bir göndermede bulundu.

“Sıra Bankacı Naci Ağbal'ın karar vermesine geldi. Naci Ağbal da hayalindeki lider, parti başkanı, Cumhurbaşkanına aşık olmuştu. Hayalindeki lider, parti başkanı, Cumhurbaşkanı ne diyorsa inanmış, yap dediğini yapmak için 20 yıllık ömrünü vermişti. Lider, parti başkanı, Cumhurbaşkanı, Naci Ağbal'ın hayalindeki gibi çıkmadı. Naci Ağbal'ın şimdi “karar vermesi” ve kararını halka açıklaması gerekiyor” diyen Doğru, “Çünkü Naci Ağbal, ‘faizi artırdığı için şafak vakti herkes altın uykusundayken Merkez Bankası Başkanlığı görevinden atıldı…’ haberi doğru çıkmadı. Naci Ağbal'ın ‘128 milyar dolar nerede ve hangi finansal labirentlerin arasında alındı, satıldı’ gerçeğini araştırma yürekliliğini gösterdiği için görevinden alındığı çok net anlaşıldı” diye yazdı.

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