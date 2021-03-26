Sözcü yazarı Doğru: Dükkânlar kapalıyken, Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi genel başkanı “oylarım erimiyor” görüntüsü vermek için derya kalabalık kongre topladı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları artarken, bazı esnafların dükkân kapattıkları bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "oylarım erimiyor" görüntüsü vermek için kalabalık kongre topladığını belirtti.

Doğru yazısında, "Üçüncü dalga yaşanıyor. Vaka sayısı dört misli, ölenlerin sayısı iki misli arttı. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi genel başkanı, Ankara'da 'Büyük kongreyi' derya kalabalıkla topladı. Cumhurbaşkanı üstelik dalga geçer gibi 'kar mikropları öldürüyor…' diye yarenlik bile yaptı.Bu tabloda: 'Beden' nerede? 'Ben' nerede? 'Vicdan' varsa 'vicdan' nerede?" diye sordu.

Doğru şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri şehrinde de salgının göstergeleri “kan kırmızıya” döndü. Ölen sayısı ve hastaneye yatan sayısı iki-üç misli yükseldi. Kayseri Belediye Başkanı, “kurallara dikkat edelim, maske, mesafe, temizliğe dikkat kesilelim” diye özetleyebileceğim tembihleri paylaştı fakat kendisi o salkım saçak kongre salonuna gitti, oturdu. Bu tabloda: “Beden” nerede? “Ben” nerede? “Vicdan” varsa.

Virüsü bulaştırma ihtimali yüksek tüm esnaf dükkânları ve iş yerleri 10 aydır kapalı olmaya devam ediyor. Çünkü salgın kırmızıya döndü. Önceki gün bir kahvehane sahibi, kapalı kalmanın ekonomik yıkıntısını kendine yakıştırmadı, bunalıma girdi ve intihar etti. Herkesin vicdanını önüne koyup “beden ve benin” ittirdiği arzu, istek, ihtirasları gemlemesinin gerektiği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi genel başkanı “oylarım erimiyor” görüntüsü vermek için derya kalabalık kongre topladı. Bu tabloda: “Beden” nerede? “Ben” nerede? “Vicdan” varsa. “Vicdan” nerede?"