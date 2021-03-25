Sözcü yazarı Doğru’dan Merkez Bankası Başkanı’na: Naci Ağbal susuyor, siz açıklayın gizleneni

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen Şahap Kavcıoğlu'na, "Naci Ağbal susuyor, siz açıklayın gizleneni" çağrısını yaptı. Doğru, "Merkez Bankası'ndan bir ya da birkaç kurum 450 milyon dolarlık alım yaptı. Ve bu alımlar tam da Naci Başkan'ın görevden atıldığı ve yerine siz Şahap Başkan'ın getirildiği saatlere denk geldi. Vurdular voliyi" değerlendirmesini yaptı.

Doğru yazısında, "Şahap Başkan, giden ağam, gelen paşam; sizden önceki Naci Başkan, “niçin koltuğa oturtuldu, faizi yüzde 19'a dayayana kadar arkası sıvazlandı da sonra niçin koltuktan şafak vakti atıldı” sorusunun cevabını en iyi bilen insandı. O susuyor.Siz susmayın. Sizin Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildiğiniz gece olup bitenler milletin ağzına düştü, ağzı olan konuşuyor ve vicdanı olan da 'gizlenen nedir' bilmek istiyor. O gecenin öncesi: Cuma günüydü. Merkez Bankası'ndan bir ya da birkaç kurum 450 milyon dolarlık alım yaptı. Ve bu alımlar tam da Naci Başkan'ın görevden atıldığı ve yerine siz Şahap Başkan'ın getirildiği saatlere denk geldi. Dolar da fırladı. 1 Dolar: 7.20'ydi. 1 Dolar: 8.20 oldu. Vurdular voliyi. Voli: Vurgun. Yüksek kazanç. Gece soygunu." ifadesini kullandı.