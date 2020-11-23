Sözcü yazarı Doğru’dan hükûmete ilk adım önerisi: Seferberliğe ‘kendi ağzınıza fermuar çekme reformu’ ile başlayın

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, hükûmete reform için ilk adım önerisinde bulundu. Doğru, "Seferberliğe ‘kendi ağzınıza fermuar çekme reformu’ ile başlayın" görüşünü savundu.

Doğru, "Dünya Sağlık Örgütü sözcüleri dün 'üçüncü dalganın' görüleceği ülkeler arasında Türkiye'yi de ilk sıralarda saydılar. Virüs değişime uğradı. Bulaşma gücünü artırdı. Kendisine hayat alanı bulduğu insan hücrelerine daha hızlı bağlanan bir yeni bulaşıcılığa dönüştü. İnsandan insana daha hızlı geçer oldu ve salgının kırana dönüşmesi tehlikesi baş gösterdi. Sayın reformcular! Seferberliğe 'kendi ağzınıza fermuar çekme reformu' ile başlayın. Siz susun. Bilim Kurulu konuşsun. Aşıyı biz bulacak mıyız? Aşı ithal edecek miyiz? Edemezsek ne yapacağız? Bugün kaç kişimiz ölüyor? Kaç kişi iyileşiyor? Bu soruların cevaplarını Bilim Kurulu'nun sözcüsü halka söylesin." ifadesini kullandı.

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