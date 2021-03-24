Sözcü yazarı Doğru’dan görevden alınan Naci Ağbal’a: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, konuşun!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal’a, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, konuşun!” çağrısında bulundu. Doğru Ağbal'a, "Merkez Bankası'nın başına 128 milyar dolar döviz rezervi eritilirken yüklü miktarda döviz almış olanların listesini silmek için mi getirildiniz?" diye sordu.

Doğru yazısında, “Sizi Başkan yaptılar. Sonra da attılar. Niçin başkan yaptılar? Niçin 133 günde attılar? En iyi siz bilirsiniz. 82 milyon bekliyoruz. Susmayın. Sizi başkan yaptılar. Peki niçin attılar? Şafak sökerken görevden alındığınız öncesi 48 saat içinde perşembe ve cuma günleri partiniz AKP'nin bazı önde gelen kodamanlarının 'yüklü miktarda döviz topladıkları' söyleniyor, yazılıyor. Diyorlar ki, normal günlerde Merkez Bankası'ndan günde 150 milyon dolar döviz satın alınırken sizin görevden atılmanızdan önceki gün olan cuma da 450 milyon dolar satıldı. Naci Bey! Ağır sözler bunlar. Çok ağır iddialar. Naci Bey! Doğru mu bunlar?" düşüncesini dile getirdi.

Doğru şu ifadeleri kullandı:

"Siz 'bir gecede voli vurma çarkının' içinde misiniz, dışında mı? Merkez Bankası'nın başına 128 milyar dolar döviz rezervi eritilirken yüklü miktarda döviz almış olanların listesini silmek, karartmak için mi getirildiniz?"